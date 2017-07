Calciomercato | Fiorentina, da Castrovilli a Mlakar: il punto sul mercato in uscita

Il mercato della Fiorentina al momento si muove soprattutto in uscita. Tanti i giocatori viola richiesti, con Borja Valero e Kalinic in prima fila. Ma non solo, perché a fare presto le valigie potrebbero essere anche Castrovilli, Lezzerini e Mlakar. Il primo potrebbe finire alla Cremonese, Lezzerini invece piace all’Avellino, mentre Mlakar al Venezia. In attesa dei colpi in entrata, la Fiorentina è attiva nel mercato in uscita