Calciomercato | Fiorentina, cena in serata Corvino-Pioli per la firma

La Fiorentina, dopo aver ufficializzato Vitor Hugo (che domani sosterrà le visite mediche), sta definendo anche la questione panchina. E in serata, a Milano, c'è stata una cena tra Stefano Pioli e Pantaleo Corvino per definire il biennale con cui l'ex allenatore dell'Inter si legherà alla Fiorentina. E ripartire, così, da Firenze, dopo l'altalena di emozioni in nerazzurro. Il dopo-Paulo Sousa, alla Fiorentina, è Stefano Pioli.