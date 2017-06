Calciomercato | Fiorentina a un passo dal doppio colpo in difesa: Bruno Gaspar-Diallo. Contatti con il Real per Diaz

Ha ufficializzato pochi giorni fa l’arrivo di Vitor Hugo dal Palmeiras, adesso la Fiorentina però prepara un altro doppio colpo per la difesa: si tratta di Bruno Gaspar (terzino classe ’93 del Vitoria Guimaraes) e di Diallo (classe ’96 del Monaco) che sono entrambi molto vicini al club viola.



Inoltre la Fiorentina ha anche avviato i contatti per Mariano Diaz con il Real Madrid (e con il suo agente). Questo attaccante classe ’93, che in questa stagione ha collezionato 14 presenze e 5 gol, partirebbe per 6 milioni, col club spagnolo che comunque manterrebbe il diritto di recompra. Infine, si insiste ancora per Simeone – che potrebbe sostituire Kalinic in uscita – ma sull’argentino c’è anche l’interesse del Watford che ha già contattato il Genoa.