Calciomercato | Espanyol su Banega: l'Inter chiede 12 milioni

L'Espanyol è interessato a Ever Banega. Già un mese fa il club spagnolo era stato a Milano per trattare il giocatore dell'Inter ma adesso è tornato alla carica per una nuova offensiva. I nerazzurri chiedono 12 milioni, l'Espanyol vorrebbe spenderne di meno e sarà dunque da vedere se il gap tra domanda e offerta si abbasserà in modo che le parti trovino l'intesa per il trasferimento di Banega al club spagnolo.