Calciomercato | El Ghazi ha firmato col Lille

Un lungo inseguimento che ha portato alla conclusione di questo affare: El Ghazi adesso ha firmato col Lille. Il club francese dunque accoglie il giocatore che è stato anche nel mirino di alcune squadre italiane, dal Milan alla Roma, fino alla Lazio che aspettava l'uscita di Djordjevic per provare a prenderlo e portarlo alla corte di Inzaghi. Il giocatore inizia dunque una nuova avventura in Ligue1 passando al Lille a titolo definitivo dall'Ajax: quattro anni di contratto a 1,5 milioni di euro, mentre sono 8 i milioni di euro che vanno agli olandesi. Un trasferimento che ha fatto felice l'olandese, come testimoniato da questa foto che lo ritrae sorridente insieme al suo agente Jorge Mendes.