Dalla Serie A alla Bundesliga. Il futuro di Rebic sarà in Germania, a Francoforte, dove giocherà con la maglia dell'Eintracht. Questo il comunicato della società tedesca: "L'attaccante croato Ante Rebic giocherà con la nostra maglia la prossima stagione. Il calciatore è stato acquistato in prestito con opzione per il riscatto"