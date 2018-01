Calciomercato | De Laurentiis ufficializza l'arrivo di Machach: "Benvenuto al Napoli"

“E’ un acquisto fatto in prospettiva, dobbiamo lavorare anche in questo senso con Giuntoli", parlava così, in giornata, Aurelio De Laurentiis di Zinédine Machach. Svolte le visite mediche presso la clinica Villa Stuart, il francese classe ’96 è ora un nuovo giocatore del Napoli. A confermare l’operazione, ci ha pensato lo stesso presidente degli Azzurri con un emblematico tweet sul proprio account ufficiale: “Benvenuto Zinedine ! #ADL”. Qualche minuto dopo ecco il comunicato uscito sul sito ufficiale: "Il Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Zinedine Machach che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Zinedine Machach è nato il 5 gennaio 1996 a Marsiglia. Ha esordito a 19 anni nella Ligue 1 francese con il Tolosa nella stagione 2015/16 giocando 21 gare ufficiali. Nell'anno successivo passa in prestito all'Olimpique Marsiglia, ma rientra poco dopo a Tolosa nel settembre 2017. Machach vanta 38 presenze nel campionato francese con 3 gol".

