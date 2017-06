Calciomercato | Milan, da Kalinic a Biglia passando per Donnarumma: il punto

Mentre continua ad esserci ottimismo intorno alla pista Calhanoglu, il Milan continua a lavorare ancora per portare un altro attaccante alla corte di Montella. Per Kalinic però la Fiorentina mantiene una posizione molto rigida, infatti si va per le lunghe su questo fronte ma i rossoneri restano in attesa. Anche per questo motivo, comunque, il Milan non intende abbassare il prezzo di Lapadula (intorno ai 15 milioni di euro), perché non vuole svenderlo. Capitolo Biglia: non è saltata definitivamente. Per il biancoceleste si aspetta, con calma, ma certamente se si chiuderà non sarà per 20 milioni come da richiesta della Lazio.



Situazione Donnarumma: l'incontro tra il Milan, Raiola e la famiglia del portiere potrebbe già avvenire venerdì. Un vertice al quale però Gigio potrebbe non esserci perché di fatto la sua decisione già l'ha presa: restare al Milan. E, sempre in tema incontri, i primi di luglio il club vedrà l'agente di Bacca: il giocatore però vorrebbe andare via solo in prestito, formula non gradita ai rossoneri.