Obiettivo salvezza, rinforzando la rosa del Crotone: per questo motivo, la dirigenza rossoblu è a Milano per sbloccare alcune trattative, come quella con l'Inter per Assane Gnoukouri. Oggi il club ha incontrato l'agente del centrocampista nerazzurro, e spera di averlo presto nelle proprie fila. Un solo nodo da sciogliere: il rinnovo con l'Inter, ma aumenta la fiducia del Crotone di arrivare a Gnoukouri.