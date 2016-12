Calciomercato - Crotone, da Budimir a Djordjevic: il punto sugli obiettivi

Vi abbiamo raccontato nelle ultime ore i primi obiettivi per gennaio del Crotone, pronto a rinforzarsi sul mercato. Ma oltre a Biabiany e Gnoukouri, i rossoblu inseguono altri profili: alla Lazio è stato chiesto Alvaro Tata Gonzalez, che è un reale obiettivo. In più c'è stato un tentativo con i biancocelesti per Djordjevic, ma la trattativa sembra difficile. Come difficile (quasi impossibile) è quella che porta a Ricci del Sassuolo, a Crotone proprio nell'ultima stagione in B. In più c'è stato un affondo per riavere Budimir, ora alla Sampdoria, ma attualmente sembra favorito il Pescara.