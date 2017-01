Calciomercato | Crotone, chiesto al Milan il prestito di Ely

Rinforzi per rincorrere la salvezza. È questo l'obiettivo del Crotone di Nicola e in quest'ottica si inserisce la richiesta al Milan per Rodrigo Ely, difensore centrale classe '93 di proprietà proprio dei rossoneri. Oggi infatti c'è stato un incontro tra il Crotone e il direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino. Si è parlato del prestito del difensore, mai utilizzato in stagione da Vincenzo Montella. Il giocatore al momento sarebbe poco propenso al trasferimento. Il discorso tra i due club rimane comunque aperto, visto che si tratterebbe di un prestito con la possibilità per l'italo-brasiliano di ritrovare fiducia e minuti con la maglia degli Squali.