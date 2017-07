Calciomercato | Crema, ufficiale l'arrivo di Stankevicius

Marius Stankevicius riparte dal Crema, è ufficiale infatti il passaggio del giocatore classe '81 alla società bianconera. A renderlo noto è lo stesso club con un post sulla propria pagina Facebook:

"A.C. Crema 1908 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Marius Stankevicius, nato a Kaunas (Lituania) il 15/07/1981. Il difensore lituano vanta un' esperienza italiana ed internazionale invidiabile: nazionale lituana con oltre 60 presenze, serie A con Sampdoria, Brescia e Lazio con oltre 300 presenze e la vittoria della Coppa Italia con i biancocelesti nel 2013, serie B con Brescia e Cosenza oltre, tra le altre, a esperienze in Bundesliga con l’Hannover, in Spagna con Cordoba Valencia e Siviglia con il quale vince la Coppa del Re. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Robur Siena in Lega Pro collezionando 28 presenze".