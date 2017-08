Calciomercato | Contatto Roma - Sampdoria per Schick

Roma-Schck: un interesse che nasce da qualche mese. Da un pomeriggio di fine maggio quando, a sorpresa, un blitz a Milano del ds giallorosso Monchi, insieme a Massara, aveva avuto come fine l'incontro con Paska e Satin, agenti dell'attaccante ceco (leggi qui). Sono passati quasi 3 mesi da quell'incontro ma l'interesse per Schick da parte della Roma non è svanito, anzi. Stamattina nella capitale c'è stato un incontro Sampdoria-Roma, protagonisti Pradè e Monchi. E sarà da capire adesso l'entità dell'offerta giallorossa ed eventualmente anche la volontà del giocatore, comunque la Roma c'è. Così come l'Inter che invece - nell'ultimo incontro con i blucerchiati a Forte dei Marmi - ha chiesto alla Samp la possibilità di chiudere l'operazione per portare in nerazzurro Schick con una formula diversa da quella dell'acquisto a titolo definitivo (dunque prestito con diritto che può diventare obbligo di riscatto a determinate condizioni).