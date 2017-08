Calciomercato | Cinque possibili affari "italiani" a costo zero

Ultimi 16 giorni di trattative, nuovi colpi in vista? Cifre folli, ingaggi faraonici, ma c'è anche qualche possibile affare a costo zero per le ultime ritardatarie. La lista degli svincolati è ancora ricca di qualche nome interessante, che potrebbe completare una rosa o regalare l'ultimo ritocco in vista della nuova stagione alle porte. Ecco i 5 possibili rinforzi "italiani" da tenere d'occhio.

Per chi è in cerca di gol, c'è un attaccante che non si è mai fatto pregare per buttarla dentro. Lo sfortunatissimo Giuseppe Rossi (30) 53 presenze, 25 gol e 10 assist e in serie A, 198 presenze, 75 gol e 23 assist in Liga, più 45 gettoni e 20 marcature nelle coppe europee e 29 match con 7 reti in azzurro. Numeri incredibili tenendo conto dei gravi infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera. Nel Celta Vigo, a causa della rottura del legamento crociato, ha messo a segno solo 4 reti: gli spagnoli non hanno esercitato l'opzione per tenerlo un altro anno.

Prolificità sotto porta che non è mai mancata neanche all'ex centravanti della nostra Nazionale, Alberto Gialardino (35): 514 presenze, 188 gol e 40 assist in serie A, più 61 con 18 reti in Europa e i 57 gettoni e 19 marcature in azzurro. Gilardino vorrebbe "una squadra che crede in lui" con il fortissimo stimolo di arrivare a quota 200 gol in serie a. Gli mancano 12 centri...

Regista di qualità? C'è Alberto Aquiliani, carico e pronto a firmare per una nuova squadra da subito, il centrocampista romano si è tenuto in forma per tutta l'estate. Qualche dato? In serie A sono 264 le presenze, con 24 gol e 26 assist, 56 i gettoni europei tra Champions e Europa League, più 38 presenze e 5 reti con la Nazionale italiana. Ad arricchire l'esperienza, le 18 presenze e 1 gol e 6 assist in Premier League e quella in Liga Nos portoghese, 19 partite e 3 marcature, rispettivamente con Liverpool e Sporting Lisbona. Serve aggiungere altro?

Chi è in cerca di un portiere potrebbe seriamente interessarsi a Gianluca Curci (32), 186 gare in A, 15 nelle varie coppe europee. L'ex portiere di Roma, Bologna, Siena e Sampdoria si è svincolato dal Mainz lo scorso 31 gennaio. Non positivissima l'esperienza in Bundesliga: appena una presenza in un campionato e mezzo. Fame e voglia di riscatto.

Sulla fascia sinistra, in lista d'attesa, c'è Paolo De Ceglie (30). Quattro scudetti e una Coppa Italia con la Juventus per il prodotto del settore giovanile bianconero, 144 presenze, 6 gol e 7 assist in A più 18 gettoni europei. L'esperienza all'estero lo tenta, ma a De Ceglie sarebbero graditissime anche nuove destinazioni italiane. Chi ha bisogno di terzini mancini sa a chi rivolgersi...