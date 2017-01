Calciomercato | Chievo, niente intesa per Kishna: può restare alla Lazio

Ore finali, scelte decisive. Il calciomercato vede la bandiera a scacchi. Sul tavolo ancora tante trattative, come quella per decidere il futuro di Ricardo Kishna. Ieri c'è stato l'incontro tra l'agente del giocatore, Mino Raiola, e il Chievo Verona. Ma le parti, da quanto emerge, non si sono trovate. Nessuna stretta di mano. Con Kishna che potrebbe restare ancora alla Lazio. Anche se è da registrare l'inserimento last minute del Lille: la pista francese diventa improvvisamente calda. Istanti decisivi, Kishna si avvicina al Lille.