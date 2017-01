Calciomercato | Chelsea, colpo di scena: salta l'affare Kolasinac e la Juve torna in corsa: il punto

Un affare saltato sul più bello. Il Chelsea di Conte infatti pensava di aver chiuso la trattativa che avrebbe portato a Londra Kolasinac dello Schalke 04: c'era un accordo per 6 milioni, poi i tedeschi a causa della sconfitta nell'ultima giornata di campionato hanno deciso di tenerlo anche a costo di perderlo a zero a giugno, visto che il giocatore non intende rinnovare. Kolasinac ha parlato col club oggi cercando di spingere per la cessione ma lo Schalke 04 non intende cambiare idea. Così, grazie a questo colpo di scena, la Juve potrebbe tornare in gioco nella corsa per il terzino bosniaco, lavorando per un eventuale approdo del giocatore a Torino a giugno. E per tanti affari chiusi in questi ultime ore, ce n'è qualcuno che salta sul più bello...