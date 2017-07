Calciomercato | Carpi e Cremonese sul giovane Castrovilli della Fiorentina

Interessamento da parte del Carpi e della Cremonese per Gaetano Castrovilli, centrocampista classe '97 della Fiorentina protagonista con la Primavera con 17 presenze e 7 gol in questa stagione. Il club viola però non è convinto di cedere il giocatore in Serie B, dove Castrovilli ha già giocato con la maglia del Bari.