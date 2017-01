Calciomercato - Cagliari, si lavora con il Milan allo scambio Storari-Gabriel. In alternativa si pensa a Sirigu

Un'idea reale e uno scambio che potrebbe concretizzarsi sull'asse Cagliari-Milan: i portieri protagonisti, Marco Storari e Gabriel potrebbero cambiare maglia. Discussioni che proseguono, la società del presidente Giulini attende che l'ad rossonero Adriano Galliani torni dal Brasile: contatti ben avviati che potrebbero trovare un'accelerata domenica, quando sarà in programma la sfida di campionato proprio tra Milan e Cagliari.

Operazione che verrebbe chiusa sulla base di uno scambio di prestiti, con Storari che andrà in scadenza di contratto a giugno e con il Milan disposto a liberare Gabriel soltanto a condizione che il brasiliano possa sempre essere impiegato da titolare. Qualora questa trattativa non dovesse concretizzarsi rossoblu non si farebbero trovare impreparati: si continuano a valutare eventuali alternative, con il nome di Salvatore Sirigu in cima alla lista. Il classe '87 continua a non trovare spazio al Siviglia, è sardo e non ha mai giocato nel Cagliari. Che adesso potrebbe pensare a lui come alternativa a Gabriel.