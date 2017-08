Il Cagliari pensa al dopo Borriello e punta su Pavoletti. Nelle ultime ore la squadra di Giulini ha infatti rilanciato per l'ex attaccante del Genoa impostando una trattativa a titolo definitivo per una cifra totale di dieci milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Al giocatore è stato offerto un contratto di cinque anni e nelle prossime ore si lavorerà sulle modalità di pagamento e la formula. Il Cagliari non molla Pavoletti, si continua a trattare.