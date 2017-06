Calciomercato | Benevento, Di Somma a Casa Milan per parlare di Felicioli e altri giovani

Benevento attivo soprattutto sul versante giovani. Il direttore sportivo dei giallorossi Di Somma, è arrivato a Casa Milan, per parlare del giovane Gian Filippo Felicioli. Il laterale classe 1997, ha un contratto in scadenza nel prossimo anno e il club campano potrebbe sfruttare l’occasione per prendere il giovane rossonero. Di Somma parlerà con il Milan anche di altri giovani rossoneri, offrendo l’opportunità di crescita e continuità nel club giallorosso.