Calciomercato | Bayern Monaco, ufficiale l'arrivo di Tolisso fino al 2022

Fine di ogni tipo di corteggiamento da parte di tanti grandi club europei e firma sul contratto fino al 30 giugno del 2022 posta, per una nuova avventura in Bundesliga: Corentin Tolisso è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Ecco il tweet con cui il club allenato da Carlo Ancelotti ha reso noto l'acquisto del centrocampista dal Lione, arrivato (come reso noto dal club francese) per 41.5 milioni più un massimo di 6 di bonus:

"L'FC Bayern Munchen ha messo sotto contratto Corentin Tolisso: il 22enne francese ha firmato un contratto di 5 anni sino al 2022".