E' sbarcato da poche ore in città ed ora ha firmato il contratto con il Bari: Vittorio Parigini sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per Colantuono. Domani Bari e Torino si scambieranno i documenti e per il classe '96 inizierà la nuova avventura in B. Sempre sul fronte entrate, il Bari aspetterà ancora Floccari, per altre 24 ore. Ma è difficile che questo affare vada a buon fine.