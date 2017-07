Calciomercato | Bari, domani arriva Tello: in stand-by Dezi

Sistemato l'attacco con Nenè e Floro Flores, il Bari prosegue la sua campagna acquisti. Domani è il giorno di Tello, l'ex centrocampista dell'Empoli arriverà alla corte di Fabio Grosso. La società biancorossa conta poi di chiudere presto per Salvatore D'Elia, difensore del Vicenza, e Santiago Colombatto, centrocampista classe '97 ex Trapani ma di proprietà del Cagliari. Il stand-by la situazione che riguarda Jacopo Dezi: c'è l'accordo con il Napoli per il prestito ma il calciatore non ha ancora scelto le riserve. Il centrocampista gradisce la destinazione, sarebbe per lui un ritorno, ma probabilmente attende una chiamata dalla Serie A.