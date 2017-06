Calciomercato | Atalanta, trattativa con l’Inter per Dimarco

Futuro incerto per Spinazzola che potrebbe non restare all’Atalanta, così il club nerazzurro posa lo sguardo su Federico Dimarco: trattativa in corso con l’Inter per l’esterno sinistro classe ’97. L’Atalanta lo vorrebbe a titolo definitivo (con l’Inter che manterrebbe il diritto di recompra) e comunque un eventuale suo arrivo non sarebbe una diretta conseguenza dell’addio di Spinazzola. L’Atalanta ci pensa e tratta su questo fronte, la pista che porta a Dimarco.