Calciomercato | Atalanta, super offerta di rinnovo per il Papu Gomez

Un nuovo incontro con il procuratore di un giocatore al quale l'Atalanta davvero non vuole rinunciare. Si tratta del Papu Gomez, al quale il club nerazzurro ha formulato una super offerta di rinnovo. Adesso l'attaccante ne parlerà insieme al suo agente, rifletterà su questa proposta di prolungamento di altri 4 anni del suo contratto. Ma non solo, è previsto infatti anche un adeguamento economico che, in caso di 'sì' dell'argentino, lo renderebbe il giocatore più pagato della storia dell'Atalanta.