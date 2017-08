Calciomercato | Atalanta, Spinazzola non partirà per Valencia: la situazione

Valencia-Atalanta, Spinazzola non parte per la Spagna. Amichevole di lusso al Mestalla, tappa di avvicinamento all'Europa League, ma il "gioiellino" di proprietà della Juventus, inizialmente convocato, non farà parte della gara. E il pensiero va al mercato: la Juventus vuole il ritorno anticipato dell'esterno umbro. L'Atalanta ha fatto da subito muro, Spinazzola non si tocca: il prestito biennale fino a giugno 2018 parla chiaro. La posizione del giocatore altrettanto, l'occasione di tornare subito a Torino è troppo invitante. La Juve preme e l'Atalanta resiste. Cercando però già il possibile sostituto: il nome è sempre quello di Diego Laxalt, esterno uruguaiano del Genoa, operazione ancora non chiusa. Il tempo stringe, Spinazzola e la Juventus non mollano, l'Atalanta non cede di un passo. Si preannuncia un Ferragosto caldo sull'asse Bergamo-Torino.