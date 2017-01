Calciomercato | Atalanta, sondaggio per Seck della Roma: su di lui anche Carpi e Latina

Un'Atalanta scatenata in queste ultime ore di mercato. Infatti, dopo il sempre più probabile arrivo di Mounier a Bergamo, i nerazzurri sarebbero interessati anche a Moustapha Seck, terzino classe '96 della Roma Primavera. Tuttavia, il giocatore non piace solo alla squadra di Gasperini, visto che lo avrebbero richiesto in prestito sia Carpi che Latina. Ora la Roma farà le sue valutazioni ed insieme a Seck si deciderà il futuro del giocatore. Con l'Atalanta che rimane alla finestra, sperando di poter lanciare nel grande calcio l'ennesimo talento.