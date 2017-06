Calciomercato | Atalanta, rifiutata prima offerta del Milan per Conti

L'accordo con il giocatore è già stato raggiunto ma adesso bisogna trovare l'intesa con l'Atalanta. E su questo fronte continuerà a lavorare il Milan per portare in rossonero Andrea Conti. Il club nerazzurro però resta fermo sulle sue posizioni: il difensore potrà andare al Milan ma solo alle condizioni che metterà la stessa Atalanta. Lunedì scorso è stata rifiutata una prima offerta di 20 milioni del Milan: i nerazzurri ne chiedono circa 10 di più. Ci sarà ancora da lavorare dunque per limare la distanza tra domanda e offerta e per vedere Conti con la maglia rossonera.