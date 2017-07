Calciomercato | Atalanta, la settimana prossima il ritorno di Gomez dalle vacanze: incontro in programma con Percassi

L'Atalanta e il suo capitano. Il Papu, al momento in vacanza ma la prossima settimana tornerà da Ibiza. E Gomez vuole parlare con la famiglia Percassi prima di pensare al rinnovo di contratto. Il tutto, comunque, da inserire nell'agenda della prossima settimana. Col Papu ancora in vacanza, e un'Atalanta scatenata: strappato Ilicic alla Sampdoria, preso per 5,5 milioni di euro dalla Fiorentina, sempre molto corretta fino a questa mattina perché ha inviato alla Sampdoria la sua parte firmata dei contratti del trasferimento. Decisiva, quindi, la presa di posizione del giocatore. Con Castagne che però va verso il Nizza...