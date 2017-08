Calciomercato | Atalanta-Juventus, continua il braccio di ferro per Spinazzola: la situazione

Continua senza sosta il braccio di ferro tra Atalanta e Juventus per Spinazzola. Oggi il giocatore si è presentato regolarmente all’allenamento ma ha ribadito la volontà di andare a Torino. Dal canto suo, l’Atalanta non si muove dalla sua posizione: non vuole lasciarlo andare, anche perché non ha ancora trovato un accordo con Laxalt del Genoa (suo naturale sostituto). Inoltre, nelle ultime ore, l’Atalanta si è cautelata anche chiedendo Ansaldi (giocatore che Gasperini ha già allenato al Genoa) ma al momento comunque non intende cedere per Spinazzola.



Per provare a sbloccare questa situazione, oggi la Juventus addirittura avrebbe proposto di comprare Laxalt per poi girarlo all’Atalanta con un indennizzo economico di circa 2 milioni. La risposta dell’Atalanta? Un altro no. Sarà adesso da vedere fino a quando l'Atalanta resterà ferma sulla sua posizione, in attesa magari che l'arrivo di un sostituto di Spinazzola possa sbloccare questo triangolo.