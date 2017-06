Calciomercato | Atalanta, interesse per Caprari. Incontro con la Lazio per Berisha, Petagna e Gomez

Cercasi rinforzi per l'Europa, l'Atalanta si muove per centrare gli acquisti giusti per ben figurare sui due fronti nella prossima stagione. Per l'attacco i nerazzurri vorrebbero Gianluca Caprari, reduce dalla retrocessione con il Pescara. Il classe '93 è però di proprietà dell'Inter ed è tornato alla base al termine dell'ultimo campionato.

Inoltre l'Atalanta ha anche avuto un incontro con la Lazio, nel corso del quale si è parlato di Berisha, Petagna e Gomez. I nerazzurri vorrebbero tenere il portiere albanese, per il quale ha fatto un sondaggio anche il Napoli. Petagna e Papu Gomez, invece, sono molto apprezzati dalla Lazio. L'Atalanta, però, ritiene incedibili entrambi, in particolar modo l'esterno argentino.