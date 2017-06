Calciomercato | Atalanta, il Papu Gomez ad Ibiza col suo agente Riso per discutere la proposta di rinnovo: la foto

In vacanza sì, ma si parla anche di mercato. Il Papu Gomez infatti è ad Ibiza col suo agente Giuseppe Riso e Palladino. Oggi Gomez e Riso hanno discusso riguardo la super offerta fatta ieri dall' Atalanta per il rinnovo: 4 anni di contratto a circa 2 milioni a stagione. Se accettasse, diventerebbe il giocatore più pagato nella storia Atalanta. Le prossime ore saranno decisive su questo fronte. E anche se ora si è in vacanza, non parlare di mercato è impossibile. Anche perchè le proposte non mancano, vista la stagione d'oro vissuta a Bergamo: con la Lazio che lavora per regalarsi il Papu, sapendo di non essere la sola sulle sue tracce. Perchè i 16 gol in campionato e l'Europa League centrata hanno attirato gli occhi di mezza Europa su di lui. Che intanto si gode le vacanze, con un occhio al mercato e al possibile rinnovo con l'Atalanta.