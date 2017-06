Calciomercato | Atalanta, dal ritorno di De Roon a Palomino, passando per Conti: il punto

Potrebbe essere durata solo un anno la separazione tra Marten De Roon e l'Atalanta. Il centrocampista olandese classe '91, dopo una sola stagione spesa in Inghilterra con il Middlesbrough, ha infatti dato il proprio ok al proprio ritorno in nerazzurro: trattativa in corso non ancora chiusa tra club, tuttavia, con continui contatti in corso per sbloccare definitivamente la situazione.

Per quanto concerne la situazione relativa a José Luis Palomino, invece, il difensore del Ludogorets è atteso a Bergamo nelle prossime ore per sostenere le visite mediche con il club nerazzurro. Sul fronte Conti, infine, l'Atalanta sta attendendo una nuova chiamata del Milan per un nuovo incontro con la dirigenza rossonera, che potrebbe risultare decisivo per chiudere, finalmente, la trattativa.