Alberto Grassi, per ora, non si muove da Bergamo. L'Atalanta, infatti, ha bloccato la cessione in prestito all'Empoli del centrocampista classe 1995. La partenza di Gagliardini, Kessié in Coppa d'Africa e il fatto che l'ivoriano è molto richiesto sul mercato, oltre all'esiguo numero di centrocampisti a disposizione di Gasperini, hanno fatto che sì che, per ora, Grassi non si muova da Bergamo. Per ora, almeno.