Asse calda quella che corre sull'A1 tra Napoli e Firenze. Due i nomi caldi in uscita per gli azzurri, quelli di Strinic e Giaccherini che interessano ai viola. Per il difensore la Fiorentina insiste per regalare a Pioli un rinforzo di qualità sull'out mancino. Mentre rimane l'interesse anche per Giaccherini, ma il Napoli se non chiude per Oleksandr Zinčenko del City difficilmente darà l’ok alla cessione dell'azzurro.