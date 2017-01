Calciomercato | Ascoli, arriva Slivka in prestito dalla Juventus

Chiuso l'affare Orsolini, Ascoli e Juventus continuano la loro sinergia di mercato. L'ultimo affare in ordine di tempo è quello che vede come protagonista Vikyntas Slivka, centrocampista di proprietà dei bianconeri ma in prestito all'FC Den Bosch in Jupiler League.

Esperienza olandese finita per il classe '95 che torna in Italia e si trasferisce in serie B. Slivka ha già raggiunto Ascoli e, a breve, dovrebbe firmare il suo nuovo contratto per mettersi subito agli ordini di Aglietti.

Juventus e Ascoli, però non si fermano qui, dal momento che anche Roger Tamba è pronto a trasferirsi nelle Marche direttamente dalla Primavera della società del presidente Agnelli. L'affare andrà in porto nel momento in cui i due club raggiungeranno un accordo.