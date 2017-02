Caceres-Southampton, trattativa in chiusura. E su Instagram il difensore comincia a seguire i Saints...

Sembrava probabile il suo ritorno in Italia, ma alla fine, nonostante l'esito positivo delle visite mediche, Martin Caceres e il Milan non hanno trovato l'accordo. E così il difensore uruguaiano, svincolato, dovrebbe alla fine sbarcare in Premier League. La trattativa con il Southampton è in chiusura, Caceres prepara le valigie. E nel frattempo... su Instagram un ulteriore indizio: El Pelado ha cominciato a seguire l'account ufficiale dei Saints. E se un follow non è una firma, è comunque un segnale (quasi) inequivocabile.