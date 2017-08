Buonanotte con il calciomercato

Le follie del mercato, le follie del PSG: il club parigino è sempre più vicino a Mbappé. L'offerta per l'attaccante sarebbe di 140 milioni più Lucas Moura come contropartita che dunque andrebbe al Monaco. Ma sempre dal Monaco il PSG insiste anche per Fabinho: per entrambi i giocatori si tratterebbe di un'operazione da 220 milioni. Mbappé al PSG e domino di mercato? Un possibile scenario, in questo caso, vedrebbe il Monaco (con una cospicua somma da investire per un sostituto del francese) su Belotti. Ancora nessun contatto comunque tra il club francese e il Torino in tal senso (ricordando che i granata adesso per il Gallo chiedono i 100 milioni della clausola).

In Italia, la giornata di mercato si è aperta con le visite mediche di Kalinic con il Milan e quelle di Petar Brlek, centrocampista classe ’94, con il Genoa. Anche van der Wiel si è sottoposto alle visite mediche con il Cagliari. Si è concretizzato lo scambio di prestiti Cancelo-Kondogbia tra Inter e Valencia. Il portoghese oggi era infatti a Milano per le visite e la firma con i nerazzurri. Stesso discorso per il centrocampista francese che nel pomeriggio è stato poi ufficializzato dal club spagnolo. Restando in tema Inter: oggi Colidio era a Milano. I nerazzurri possono tesserare subito il giovane classe 2000 del Boca e non a gennaio (risolta la questione del passaporto comunitario). Capitolo difensore: previsto nuovo tentativo per Mangala, difficile invece la pista che conduce a Mustafi dell'Arsenal. Fronte uscite: si riapre la pista Siviglia per Jovetic, mentre Gabigol è sempre più lontano dallo Sporting CP (altre piste per il brasiliano portano a Benfica e Malaga). La Juventus è ancora alle prese con la questione Spinazzola: contatto Marotta-Percassi ma l'Atalanta resta rigida sulla sua posizione. Nessuna apertura dunque. Un caso, questo, che blocca anche la possibile partenza di Asamoah direzione Galatasaray (se i bianconeri non hanno il sostituto non danno il via libera). Per Marchisio invece non risulta alcuna offerta nè la volontà del giocatore di lasciare il bianconero.

Capitolo Milan: prove di rinnovo con Suso. Incedibile e mai sul mercato, con lo spagnolo presto si affronterà il discorso relativo al rinnovo. Niang invece ancora non ha deciso se accettare o meno lo Spartak Mosca, mentre il Fenerbahce non punta solo Gustavo Gomez ma anche Josè Sosa (su cui c'è anche il Trabzonspor). La Roma fa sul serio per Schick: offerti 38 milioni pagabili in più anni (la formula potrebbe essere quella del prestito biennale con obbligo di riscatto, ma il giocatore ancora non ha accettato). Anche l’Inter comunque continua a seguire Schick (35 i milioni offerti dai nerazzurri che vorrebbero chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni). La Juventus avrebbe fatto un nuovo sondaggio con gli agenti del giocatore, ma la Samp pensa più ad un’azione di disturbo, ed anche il PSG sarebbe disposto ad avanzare una proposta concreta. La Sampdoria intanto pensa al possibile sostituto di Schick e spingerà forte per Zapata del Napoli. La Roma saluta Iturbe: ufficiale il suo trasferimento ai messicani del Tijuana. Il Chievo ha presentato un’offerta al Sassuolo per Peluso (proposti 3 anni di contratto): da capire la volontà del club neroverde in merito al futuro del difensore su cui c’è anche il Cagliari ma più defilato. Il Crotone è su Pavlovic, mentre la Spal è su Bonazzoli, due giocatori in uscita dalla Samp. Il Verona tratta N'Koudou del Tottenham (lo vuole in prestito), mentre il Sassuolo pensa a Lo Faso in caso di cessione di Matri e lavora al rinnovo di Falcinelli. Domani incontro Juventus-Genoa per Pellegri, mentre proprio il club rossoblù insiste per Ricci che Juric ha già allenato a Crotone.

Serie B: Citro passa in prestito con obbligo di riscatto al Frosinone. Il Parma tratta per Matri, mentre l’Empoli piazza a sorpresa il colpo Bennacer a titolo definitivo dall’Arsenal. La Ternana ha chiuso per Vitiello che domani sosterrà le visite mediche. Contatti Brescia-Cassani, con il difensore che dunque può lasciare il Bari. Comi dalla Pro Vercelli invece è vicino al Vicenza. Bari: pronto un triennale per Djavan Anderson.

Dall'estero: il PSG opera anche in uscita. Su questo fronte si lavora con il Barcellona per Di Maria, mentre Aurier interessa al Tottenham.