Buonanotte con la raffica

L’Inter ha accolto Dalbert. Il terzino brasiliano oggi è arrivato a Milano: domani sosterrà le visite mediche e poi firmerà in sede il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Inoltre, nel pomeriggio già potrebbe mettersi a disposizione di Spalletti in allenamento. Intanto cresce anche l’attesa per Emre Mor, mentre sul fronte uscite: il direttore generale del Valencia oggi era a Milano per trattare l’acquisto di Murillo. L’Inter però pretende maggiori certezze in merito alla formula del possibile trasferimento (prestito con obbligo, non diritto, di riscatto). Ufficiale il trasferimento di Biabiany allo Sparta Praga. Capitolo Juventus: i bianconeri ci provano per Kovacic. Il giocatore del Real Madrid è nella lista delle idee per il centrocampo della Juve, oltre a Matuidi, N’Zonzi e André Gomes. I bianconeri proveranno a trattare per il croato, nonostante resti un’operazione molto difficile; al momento non c’è stato nessun contatto diretto con il Real, soltanto con il suo agente ed intermediari per manifestare l’interesse e verificare l’eventuale fattibilità dell’operazione. Asamoah, invece, interessa al Galatasaray, ma vista la sua duttilità tattica i bianconeri non intendono cederlo. Lemina in mattinata ha sostenuto le visite mediche con il Southampton (entro domani è prevista la definizione dell’affare): ai bianconeri andranno 18 milioni più 2 di bonus.

Il Napoli pensa al preliminare di Champions ma anche al mercato. E per quanto riguarda le uscite, l'agente di Zapata è atteso in Italia mercoledì, quando incontrerà il ds Giuntoli per fare un punto sul futuro del giocatore. Su Pavoletti c'è l'Udinese, mentre Tonelli non è più il profilo che convince di più la Sampdoria per rinforzare ancora la difesa: l'obiettivo è Lucas Martinez Quarta, classe '96 del River Plate. Per lui i blucerchiati hanno presentato un'offerta da 5 milioni ma si aspetta di conoscere l'entità della squalifica per doping al giovane argentino (si dovrà attendere la metà di agosto). Udinese: in chiusura la cessione di Gabriel Silva al Saint Etienne. Su Duje Cop del Cagliari c’è sempre il Fenerbahce: la prima offerta dei turchi è stata di 3 milioni, i rossoblù però ne chiedono 5. Ci sono comunque i presupposti affinché le parti possano trovare un’intesa a metà strada.

Serie B: ufficiale Pomini al Palermo. Finotto dopo il rinnovo con la Spal è passato in prestito alla Ternana, mentre Jiyadi ha sostenuto in mattinata le visite mediche con la Pro Vercelli. Domani incontro Venezia-Vicenza per il trasferimento di Ferrari alla squadra di Colombo. Nzola ha firmato con il Carpi (fino al 2022). Perugia scatenato: fatta per gli arrivi di Han, Pajac e Colombatto dal Cagliari. Tre operazioni, tutte chiuse con la stessa formula: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. L’Empoli sta per chiudere l’operazione Simic con la Sampdoria, il Bari invece punta Iocolano dell’Alessandria per la trequarti. Rinforzo in attacco per l’Entella: chiusa la trattativa per Luppi. La Cremonese ha preso Macek in prestito dalla Juventus.

Dall’estero: Ghezzal ha firmato con il Monaco (era svincolato dopo l’ultima esperienza a Lione): per lui contratto fino al 2021. Contatti tra il PAOK Salonicco e l’entourage di El Kaddouri (ma al momento l’accordo con l’Empoli ancora non c’è).