Con la prima settimana di agosto quasi terminata, si entra sempre più nel vivo del calciomercato. Per quanto riguarda la Serie A: l’Inter ha in pugno Emre Mor, col quale è stato firmato un pre accordo e ora si cercano di sistemare gli ultimi dettagli col Dortmund, per un prestito con diritto che diventerà obbligo di riscatto a facili condizioni per una cifra intorno ai 12 milioni. Sempre per quanto riguarda i nerazzurri, per Dalbert ci sono le ultime prassi burocratiche da espletare coi legali del Nizza e dell’Inter al lavoro sulla documentazione per il trasferimento. Poi, il Torino ha ufficializzato N’koulu dal Lione, come il Crotone ha ufficializzato Mandragora. Il Benevento pensa a Matri per l’attacco.

Passiamo alla Serie B: il Carpi ha l’ok per Morosini e ora si aspetta anche l’ok Genoa. Sempre riguardo al Carpi, è saltato Giorico del Modena e ora si andrà su Emanuele Ndoj, centrocampista '96 del Brescia, ma non solo: è stato valutato anche Burrai del Pordenone. Alla Salernitana invece interessa Nevio Carrafiello del Monopoli. Un’idea per il Perugia: Rogerio, brasiliano ’98 di proprietà della Juve. Fiamozzi invece è in chiusura al Bari.

La Serie C: al Lecce rinnova Francesco Cosenza fino al 2019, mentre al Pisa rinnova Masucci fino al 2020. Al Piacenza piace Manuel Nocciolini del Parma. La Virtus Francavilla ha ufficializzato Daniel Giampaolo dall’Anzio.

Infine, l’estero: il Southampton ha chiuso la trattativa per Lemina dalla Juve per 18 milioni più 2 di bonus legati alle presenze.

E allora buonanotte, con la raffica…