Buonanotte con la raffica

Un inserimento decisivo, quello dell’Inter per Emre Mor che ora è sempre più vicino ai nerazzurri. Sul giocatore c’era l’interesse anche di Roma e Fiorentina ma oggi sono stati i nerazzurri a intraprendere i primi contatti con l’agente del giocatore. L'accordo è stato raggiunto, manca adesso l'intesa con il Borussia Dortmund che valuta la proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo dopo un certo numero di presenze. Nei prossimi giorni inoltre si può chiudere per Dalbert. La trattativa col Nizza ancora non è del tutto chiusa ma non appena arriveranno i documenti contro-firmati dal club francese il giocatore potrà arrivare a Milano. Saltata la trattativa con il Caen per Karamoh (troppo ampio il gap tra offerta e richiesta economica). Sul fronte uscite: su Murillo e Kondogbia resta l'interesse del Valencia (per il primo però c'è ancora distanza, mentre per il secondo ancora non è iniziata una vera e propria trattativa), mentre per Medel si aspetta l'offerta del Besiktas. E' fatta per Biabiany allo Sparta Praga (prestito con obbligo di riscatto e al giocatore un triennale).

Capitolo Roma: i giallorossi hanno fatto un rilancio per Mahrez. La nuova offerta al Leicester è di 35 milioni (da capire se verranno aggiunto bonus). Il Milan pensa alle uscite: non cambia la linea su Bacca che partirà solo in prestito con obbligo di riscatto. Dovrebbero, invece, restare in rosa Cutrone e Niang: il primo ha rinnovato per 4 anni, mentre il secondo non lascerà Milanello a meno di offerte clamorose. In uscita comunque resta Paletta che sta valutando offerte dall'Italia e dalla Turchia (su tutte il Fenerbahce). Fatta per Mandragora al Crotone: il giocatore arriva in prestito dalla Juventus e domani firmerà. Tornando alla Juventus: sirene inglesi per Lemina che piace a West Ham e Stoke City. Gaston Ramirez ha firmato con la Sampdoria: ufficiale dunque il suo ritorno in Serie A, così come ufficiale anche Ferrari sempre alla Samp. Ufficiale il rinnovo di Farias con il Cagliari, Bajic ha firmato con l’Udinese (quinquennale per l’attaccante). Per il Sassuolo, idea Farias (fresco di rinnovo col Cagliari) se parte Politano, quest'ultimo obiettivo numero uno della Fiorentina. Cinque rinnovi in casa Chievo: Cacciatore, Castro, Radovanovic, Birsa e Yamga. Alla Fiorentina intanto arriva dal Bari il giovane Zinfollino. Ufficiale Caceres al Verona.

Serie B: Pomini è sbarcato in mattinata a Palermo. Fedele potrebbe lasciare il Carpi (piace al Racing Club Strasbourg); anche Solini potrebbe lasciare il club, lo seguono 5 club di Lega Pro. Stesso discorso per Sperotto, Lamin Jawo e De Marchi che cercano squadra. Maniero ha firmato con il Novara. Ufficiale Ramè al Foggia. A Perugia sono in dirittura gli arrivi di Colombatto, Pajac e Han dal Cagliari; ufficiale invece Bianco dal Carpi. Ufficiale Dawidowicz al Palermo.

Dall’estero: Neymar in mattinata ha lasciato Barcellona ed è poi sbarcato a Parigi. Nel primo pomeriggio poi è seguita la presentazione ufficiale. Kranevitter invece ha scelto lo Zenit e domani sosterrà le visite mediche prima della firma e dell’annuncio ufficiale che lo legherà al club russo. Ufficiale Delio Rossi come nuovo allenatore del Levski Sofia.