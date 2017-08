Buonanotte con la raffica

Una data da ricordare, il giorno del trasferimento più caro della storia del calcio. Il NeymarDay è iniziato a Barcellona, è proseguito ad Oporto per le visite mediche e si è chiuso di nuovo a Barcellona dove il brasiliano è tornato in attesa poi di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura nel PSG. Tornando in Italia: l'Inter ha ufficializzato il colpo Vecino. Medel è tornato a Milano e si è aggregato al resto dei compagni. La trattativa per Dalbert è in dirittura d'arrivo (ore decisive, il brasiliano dovrebbe fare le visite mediche venerdì), mentre sul fronte uscite il Valencia è sempre interessato a Murillo e Kondogbia ma ai nerazzurri non sono ancora arrivate offerte concrete per i due giocatori (vorrebbero 15 milioni per il difensore e 30/35 per il centrocampista). Candreva invece è un intoccabile, per la società e per Spalletti, così come Perisic che potrebbe restare (il Manchester United non ha più fatto un rilancio); mentre Biabiany - autorizzato dalla società - è andato a Praga per trattare il suo ingaggio con lo Sparta di Stramaccioni. Karamoh invece vuole solo l'Inter (l'offerta nerazzurra è sempre di 5 milioni di euro). Capitolo Roma: ritorno di fiamma per Emre Mor. Non si sblocca la situazione Mahrez, così il nome del turco del Borussia Dortmund è tornato d'attualità: i giallorossi sono pronti ad offrire 20 milioni di euro, battendo dunque la concorrenza della Fiorentina (12/13 milioni l'offerta viola).

Lazio: ufficiale l'acquisto di Caicedo ed ufficiale anche il rinnovo di Palombi. Il Birmingham ha chiesto alla Lazio Morrison in prestito: no dei biancocelesti. Kishna invece dice 'no' al Benevento. La Fiorentina ha incontrato l'agente di Politano (individuato come il post-Bernardeschi): pronta l'offerta al Sassuolo che sarà sui 10 milioni più bonus. La Samp e Giampaolo hanno il loro difensore centrale: preso Ferrari dal Sassuolo in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 13 milioni e controriscatto per i neroverdi a cifre da definire. Non solo, la Sampdoria oggi ha piazzato anche il colpo Gaston Ramirez dal Middlesbrough (il giocatore dunque torna in Italia dopo l'avventura al Bologna): operazione da 9 milioni più 2 di bonus. Il Torino sta per chiudere con l'Alessandria (che ha accolto ufficialmente anche Gazzi) la trattativa per Rossetti in uscita. Al Crotone ecco Crociata, ufficiale dal Milan: contratto quadriennale per il giocatore.

Serie B: Saber e Verna firmano con il Carpi, il Palermo accoglie Bellusci ed il Novara Maniero. Ufficiale il rinnovo di Granoche con lo Spezia. Per il centrocampo il Perugia vuole Bianco (avanzati i discorsi con il Carpi) e si continua a lavorare anche per Colombatto del Cagliari. Ufficiale Fulignati al Cesena. Ascoli vicino all'acquisto di Caso dalla Fiorentina.

Dall'estero: Pasalic ha svolto le visite mediche con lo Spartak Mosca e nel pomeriggio è stato ufficializzato il suo passaggio in prestito dal Chelsea al club russo.