​Buonanotte con la raffica

Apertura del Nizza per la cessione di Dalbert all’Inter: da oggi, infatti, ogni momento può essere buono per la chiusura di questa operazione in entrata per i nerazzurri. A inizio settimana era stata fatta la proposta definitiva da 20 milioni più bonus (30 è la richiesta del club francese, dunque la distanza non è più così ampia). Domani avverrà un nuovo incontro per Karamoh, esterno classe ’98 del Caen che spinge per andare in nerazzurro. Capitolo Roma: Radja Nainggolan ha rinnovato fino al 2021 con i giallorossi. Prolungamento ed adeguamento per il belga che adesso andrà a guadagnare circa 5,5 milioni netti all’anno (4 fissi, più una parte corposa di bonus). Per l'attacco il primo nome è sempre quello di Mahrez per il quale il Leicester chiede 45 milioni.



La Juventus vuole riportare Spinazzola in bianconero con un anno di anticipo (il giocatore è infatti in prestito biennale, che scadrà nel 2018, all’Atalanta), ma la proposta di Marotta e Paratici al momento è stata rispedita al mittente. Matuidi resta sempre il primo nome per il centrocampo. Offerta di 20 milioni alla Lazio per Keita, adesso si attende la risposta dei biancocelesti. Il giocatore piace anche all'Inter e sarà da vedere se per lui i nerazzurri faranno un rilancio. La Fiorentina intanto continua a pensare al dopo-Bernardeschi: il primo nome resta quello di Politano del Sassuolo. I viola potrebbero presentare già nei prossimi giorni un’offerta da 12 milioni più 3 di bonus ai neroverdi. Ufficiale la cessione di Tatarusanu al Nantes. Lazio: chiusa l'operazione Caicedo (affare da 3 milioni, domani il giocatore sarà in Italia). Napoli: trattativa in corso con lo Sparta Praga per Giaccherini (Biabiany è l'alternativa). Manca però ancora l’accordo definitivo. Si allontana Colley dalla Sampdoria: no del Genk al trasferimento del difensore. I blucerchiati allora puntano altri profili come Ferrari del Sassuolo e Hinterregger dell’Augsburg.

Si è riaperta la trattativa per Centurion al Genoa, dopo che il giocatore non ha più trovato l’accordo con il Boca: il centrocampista è (nuovamente) sbarcato nel pomeriggio in Italia e l’affare è pronto a chiudersi. Per la difesa, i rossoblù proveranno a prendere Zapata dal Milan o Ranocchia dall’Inter. All’Hellas Verona interessa Lee Seung-woo, attaccante sudcoreano del Barcellona B: operazione non semplice ma l’Hellas ci pensa. Domani Caceres sosterrà le visite mediche: operazione in sinergia con la Lazio che deciderà se poi aggregarlo alla squadra a gennaio o la prossima estate. Restando in tema entrate: si insiste per Sadiq e continua il pressing per Kishna. Intanto è arrivata la firma per la risoluzione del contratto di Cassano. Ufficiale Pa Konate alla Spal. Nome nuovo per la difesa dell’Udinese: fatta per Bram Nuytinck, classe ’90 dall’Anderlecht: trasferimento a titolo definitivo e operazione chiusa sulla base di 2,5 milioni (quadriennale al giocatore). Pressing del Crotone su Crociata del Milan: incontro oggi tra il suo agente ed i dirigenti del club rossoblù.

Serie B: il Palermo pensa a Maurice Gomis, portiere classe ’97, nel caso in cui dovessero partire Fulignati ed Alastra. Per i rosanero, invece, saltano gli arrivi di Antei e Pomini dal Sassuolo. Seck ha firmato con l’Empoli: il difensore classe ’96 passa ufficialmente al club toscano dalla Roma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L’Entella è su Giannetti (avviati i primi contatti con il Cagliari), mentre la Pro Vercelli accoglie Luca Bruno, difensore classe ’96 in prestito dal Crotone.

Dall’estero: ufficiale l’arrivo di Emanuel Cecchini al Malaga.