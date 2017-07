Buonanotte con la raffica

Avanza Matuidi per la Juventus: viste le difficoltà per arrivare a Matic (su di lui è in vantaggio lo United) ed Emre Can (il Liverpool non cede), i bianconeri hanno riaperto questa trattativa. In giornata, infatti, nuovi contatti per questo obiettivo per il centrocampo. In giornata, inoltre, si è svolto un incontro con l’agente di Rincon: si è discusso delle varie offerte arrivate ai bianconeri per il centrocampista, da parte di Fiorentina, Torino ed Atalanta, le squadre a lui interessate. Capitolo Milan: piace Renato Sanches, è un’idea concreta per i rossoneri il centrocampista classe ’97 che a sua volta non ha nascosto apprezzamenti per il Milan. “Mi piacerebbe giocare di più per questo vorrei cambiare squadra e trovare un contesto che mi permetta di esprimermi con più continuità. Il Milan è un’opzione interessante”, ha detto alla Bild. In tal senso, c’è stato un blitz di Fassone e Mirabelli a Porto Cervo per incontrare Jorge Mendes, procuratore proprio del portoghese del Bayern Monaco. Non solo però, Mandes infatti è anche l’agente di Diego Costa (promesso all’Atletico Madrid) e di Falcao, reduce da una grande stagione al Monaco. Per l’attacco, comunque, non è da trascurare la pista che porta ad Aubameyang (giocatore non inserito nei discorsi nell’incontro con Mendes, non essendo suo assistito), sempre viva.

L'Inter in giornata ha incontrato Lucci, agente di Vecino, per portare avanti la trattativa per il centrocampista. Mancano solo pochi dettagli, si è alla fase burocratica della trattativa (legata alla modalità di pagamento della clausola), e poi questa operazione andrà in porto e il giocatore saluterà la Fiorentina. In casa Roma invece si attende il rinnovo di Nainggolan: il ds Monchi ha raggiunto ieri sera gli USA, dove la squadra è in tournèe e oltreoceano continuerà ad occuparsi di alcune questioni di mercato come appunto il prolungamento ed adeguamento del belga. Manca solo l'annuncio che potrebbe arrivare anche prima dell'amichevole contro la Juventus. L'obiettivo numero uno per l'attacco invece resta Mahrez: pronta l'offerta giallorossa di 30 milioni più bonus, ma il Leicester ne chiede 45 (nonostante Roma e giocatore abbiamo già trovato un accordo di massima). Il Napoli invece deve ancora risolvere la questione portiere, dal rinnovo di Reina (in scadenza e con offerte dall'estero, specialmente dalla Premier) alle altre opportunità di mercato. Allo spagnolo, infatti, si vuole accompagnare un altro portiere che la prossima stagione potrà essere il vice-Reina, per poi raccogliere la sua eredità dall'annata successiva. Per Rulli si aspetta una risposta all'offerta di 20 milioni, mentre per Karnezis ancora non c'è l'intesa con l'Udinese in merito alla formula del trasferimento (i bianconeri vogliono una cessione a titolo definitivo, mentre gli azzurri un prestito). Lazio-Azmoun è una trattativa che procede con fiducia: l’offerta biancoceleste è arrivata a 15 milioni di euro, bonus compresi. Il Rubin Kazan ne chiede 20 ma l’intesa si potrebbe trovare sui 18 milioni.

La Sampdoria ha incontrato gli intermediari dell’operazione che dovrebbe portare Colley in blucerchiato: affare però ancora da sbloccare visto che prosegue la resistenza del Genk che non intende cedere il suo difensore senza prima aver trovato prima un sostituto. La richiesta resta di 10 milioni, ma il giocatore spinge per andare alla Samp e le prossime 24-48 ore saranno decisive per poter sbloccare la trattativa. Fiorentina: Veretout ha sostenuto le visite mediche e poi in giornata è stato ufficializzato. Sabato la Spal proverà a chiudere per Albian Ajeti, attaccante classe ‘97 dal San Gallo. Meret intanto ha rinnovato con l’Udinese fino al 2022 e nei prossimi giorni sarà ufficiale il suo ritorno in prestito alla Spal. In giornata incontro Sassuolo-Palermo per parlare di Goldaniga (fatta per il difensore, operazione da 4 milioni di euro) ed Antei che il Palermo vorrebbe convincere a trasferirsi in rosanero. Contatti anche per lo scambio Marson-Pomini. Ibarbo è stato ceduto a titolo definitivo dal Cagliari al Sagan Tosu, mentre Balzano è vicino al ritorno al Pescara. Udinese: Badu in uscita, tra Premier e campionato turco. Su di lui ci sono il Birmingham ed il Bursaspor. Passi avanti del Crotone per il prestito di Sadiq dalla Roma.

Serie B: ufficiali Dezi e Insigne al Parma che oggi si sono uniti al resto della squadra in ritiro. In arrivo anche Di Gaudio. Rosso alla Pro Vercelli, per poi essere girato alla Reggiana in prestito. Ufficiale Emmanuello al Perugia, mentre il Bari ha preso D’Elia e Mokulu ha firmato con la Cremonese. Capitolo Foggia: l’attaccante Beretta è in arrivo dal Milan a titolo definitivo; per la difesa invece interessa Simic, sempre di proprietà dei rossoneri, ed inoltre si insisterà per sbloccare Galano. Al Brescia, saltato l’arrivo di Bunino, attaccante classe ’96, visto il mancato accordo con la Juventus. Maniero è a un passo dal Novara. Lamin Jawo ha rinnovato per altri due anni con il Carpi.

Dall’estero: Gaston Silva è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Pumas. Vlada Avramov è il nuovo vice-preparatore dei portieri dell’Al Nars di Prandelli. Ufficiale Barba allo Sporting Gijon, mentre secondo Marca il Real Madrid avrebbe trovato l’accordo con il Monaco per Mbappè (e sarebbe un’operazione da 180 milioni). Emanuel Cecchini andrà al Malaga. Fatta per Acquafresca al Sion, mentre Tatarusanu è a un passo dal Nantes: nelle prossime ore si può chiudere questa operazione da 2,5 milioni più bonus.