Buonanotte, con la raffica

Il Berna-day: Federico Bernardeschi è ufficialmente un giocatore della Juventus, come comunicato dai bianconeri. Visite mediche e firma, poi partenza per gli USA. Juventus sì, ma non solo. Giornata di trattative, come l'evoluzione della trattativa per Azmoun della Lazio: obiettivo chiudere a 18 milioni di euro e strapparlo così al Rubin Kazan. E il Napoli continua il pressing per Rulli.

"Lascio l'Hellas, lascio il calcio". Nel Berna-day, Cassano si ritira, stavolta per davvero. E la Spal, invece, ha chiuso per Pa Konate, si avvicina a Grassi e potrebbe chiudere presto per Ajeti, col fratello Arlind verso il Crotone, Punto Cagliari: Ibarbo verso il Sagan Tosu, Cop richiesto dal Fenerbache e Romagna è vicino. Alla Juventus dovrebbe invece essere girato poi Del Fabro, verso il Brescia in prestito. Sampdoria. Colley si avvicina; Gaston Silva dal Torino al Pumas, mentre Kishna verso il Benevento ma si chiude nel fine settimana.

Serie B: Empoli su Seck, Murawski è ufficiale al Palermo che saluta Gazzi (risoluzione), ufficiali Cerri e Zanon al Perugia che vede avvicinarsi anche Emmanuello e Bandinelli. A Brescia in arrivo Padella, ufficiale Donkor a Cesena e Katuma è del Novara, mentre Orlando è ufficialmente della Salernitana.

Estero: Yao al Lugano firmerà un biennale, Mendy è ufficialmente un giocatore del Manchester City, Leali verso lo Zulte Waregem