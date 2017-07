Buonanotte con la raffica...

La consueta buonanotte con il ricapitolo di tutte le notizie di calciomercato di ieri comincia con l’arrivo di Kolarov, neo acquisto della Roma, a Boston, dove ha raggiunto i giallorossi. Stamattina Milic ha sostenuto le visite mediche con l’Olympiacos, annunciate dalla Fiorentina con un comunicato. Marcello Trotta in giornata ha firmato con il Crotone, mentre Lucas Biglia è stato presentato ai tifosi attraverso la pagina Facebook del Milan. I calabresi inoltre hanno quasi chiuso per Izco, svincolato dal Chievo. Il Milan, dopo quanto sta facendo vedere nella preparazione estiva, ha blindato Cutrone e martedì accoglierà il giovane Bargiel in città. L’Udinese è in trattative col Napoli per Leonardo Pavoletti e intanto sta per rinnovare Alex Meret, che poi verrà girato in prestito alla Spal. Gli azzurri, a loro volta, stanno discutendo con la Real Sociedad per Geronimo Rulli su un’offerta di 20 milioni più percentuale al City. La Sampdoria ha fatto un tentativo per Hinteregger, ma è una trattativa complessa: sono stati chiesti 8 milioni di euro dall’Augusta per il difensore.

Capitolo Serie B: il Frosinone ha preso Krajnc dal Cagliari: prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Il Novara pesca dal Belgio: in arrivo Aron Katuma, centrocampista dal Club Mouscron. In C, invece, il Catania ha ufficializzato Curiale e deve solo formalizzare gli arrivi di Ripa e Bogdan. Bifulco dal Materia è passato al Monopoli. La Carrarese ha chiuso per Matteo Contini, mentre Alessandro Marchetti è passato al Forlì. All’estero, Danilo ha scelto il Manchester City, che ha trovato tutti gli accordi con lui e col Real Madrid, mentre Kuzmanovic si è accasato al Malaga in prestito. Richarlison, giocatore cercato da Milan, Inter e Sampdoria, andrà al Chelsea.