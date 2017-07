Buonanotte, con la raffica...

Il mercato entra sempre più nel vivo, partendo dalla regina di questa sessione: il Milan. Anche Rumenigge stesso ha confermato l’interesse dei rossoneri per Renato Sanches, nonostante manchi l’accordo col Bayern. Ufficiale invece Biglia e Fassone ha affermato dalla Cina come sarebbe bello avere uno tra Belotti, Aubameyang e Morata per l’attacco. Cambiando sponda di Milano, l’Inter ha fatto un sondaggio Duncan. I nerazzurri però potrebbero presto incontrare Keita Balde, che ha lasciato il ritiro di Auronzo e si troverebbe proprio a Milano. Per quanto riguarda Lazio invece è sbarcato Lucas Leiva a Fiumicino: domani sosterrà le visite e poi partirà per Auronzo. Sull’altra sponda della capitale, la Roma ormai sta sistemando gli ultimi dettagli per il rinnovo di Nainggolan e Defrel è sempre più vicino. Ufficiale poi Cengiz Under fino al 2022. Il Napoli deve risolvere le questioni Zapata e Reina: per l'attaccante c'è stato un confronto con Sarri e Giuntoli, aspettando l'ultima parola del presidente De Laurentiis ma il prezzo rimane di 20 milioni; mentre per il portiere la situazione potrebbe risolversi in qualsiasi momento dopoché lo spagnolo incontrerà il presidente. Spostiamoci a Genova: prima offerta della Samp per Colley del Genk e si continua a lavorare per Vietto. Il Genoa ha avviato i primi contatti col Napoli per Giaccherini, ma la trattativa è in standby e su di lui potrebbe esserci anche la Fiorentina. Domani per il Genoa potrebbe invece sbloccarsi la trattativa per Mandragora in prestito dalla Juve e per Lapadula si conta di chiudere lunedì. Il Benevento ha chiuso per D’Alessandro dall’Atalanta e la SPAL ha fatto passi in avanti per Pa Konate del Malmö.

Per quanto riguarda la Serie B: l’Entella domani incontrerà l’Atalanta per De Luca e Morosini è sempre più vicino. Vella, dal Floriana, sarà in prova al Perugia da lunedì.

Serie C: per il Livorno manca solo l’ufficialità per Marco Palermo. All’Alessandria potrebbe arrivare Gazzi, la scorsa stagione al Palermo. Oneto dall’Entella andrà al Sudtirol in prestito. Troianiello e Di Massimo hanno firmato con la Sambenedettese. Scaccabarozzi, la scorsa stagione al Renate, andrà al Piacenza.

Infine, l’estero: Pasquato della Juve verso il Legia Varsavia ed il Fenerbahçe ha trovato un accordo di 3 anni con Isla del Cagliari.

E allora buonanotte, con la raffica…