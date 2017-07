Sabato di calciomercato, tante trattative avanzate, concluse o iniziate. Partendo dalla Roma: nel giorno delle visite mediche dei nazionali, avanza l'operazione Defrel. Entrate in primo piano, con la prima offerta (rifiutata) per Mahrez, ma anche rinnovi: passi avanti per quello di Radja Nainggolan: incontro nel pomeriggio e firma che può arrivare in tempi brevi.Incontro anche tra Monchi e l'agente di Skorupski per valutare il futuro dell'ex Empoli.. E Fazio è stato riscattato dal Tottenham.

Capitolo Milan, nel giorno delle visite mediche di Lucas Biglia e Leonardo Bonucci, è emerso un tentativo (fallito al momento) per Renato Sanches del Bayern Monaco. Il Genoa ha visto Lapadula effettuare le visite mediche, ma mancano ulteriori test e qualche dettaglio da limare. Inoltre c'è interesse per Thomas Rodriguez del Banfield, mentre il Benevento ha ufficializzato Di Chiara ma vede una frenata per D'Alessandro. E Zapata del Napoli chiederà un confronto con allenatore e società per trovare la soluzione migliore per tutti, mentre il club vede la concorrenza per Berenguer aumentare: giorni decisivi per il suo futuro.

Serie B: De Santis ufficiale all'Entella, Valentini al Real Oviedo dallo Spezia, mentre a Bari situazione in stand-by per Dezi, mentre oggi dovrebbe essere il giorno di Tello. E Memushaj potrebbe salutare Pescara: l'albanese verso il Sion.



Occhi in Italia per il Wolfsburg: Lichtesteiner idea per la difesa, oltre ad un esterno offensivo ma che sia in grado di giocare a cinque a centrocampo. Sempre all'estero, ufficiali Bakayoko al Chelsea e Douglas Luiz al Manchester City. E buonanotte, con la raffica.