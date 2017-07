Buonanotte con la raffica

La Juventus piazza un colpo per l’attacco della prossima stagione: Douglas Costa. Operazione conclusa in giornata, trovato l’accordo tra bianconeri e Bayern Monaco sulla base di un prestito di 6 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, fissato a 40. In serata è sbarcato a Torino e domattina sosterrà le visite al J Medical: al giocatore 4 anni di contratto a 6 milioni di euro più bonus. Per Schick ancora non è arrivata l'ufficialità ed i motivi dello slittamento dell'annuncio e della firma sono da ricondurre ai test fisici, o all'accordo economico tra le parti, oppure ancora alla formula del trasferimento. I club comunque, in caso, chiariranno i motivi di questi ritardi. Attraverso il lavoro dell'avvocato Bozzo, come intermediario, continueranno i lavori per Bernardeschi, per avvicinare soprattutto economicamente la Juventus e la Fiorentina. La giornata del Milan si è aperta con le visite mediche di Antonio Donnarumma, il fratello di Gigio che nel pomeriggio ha firmato il rinnovo di contratto che lo lega al club rossonero fino al 2021 (ingaggio da 6 milioni). Incontro con l’agente di Biglia per lavorare ancora sulla distanza che c’è tra club (l’intesa con il giocatore è stata già trovata da tempo): per il centrocampista biancoceleste, il Milan vorrebbe chiudere entro giovedì affinché Biglia prenda parte alla tournèe in Cina insieme al resto della squadra ma il braccio di ferro con la Lazio continua. E in caso questo affare alla fine non vada in porto, i rossoneri hanno pronte le alternative all'argentino: Badelj della Fiorentina e Krychowiak del PSG. Fronte uscite: nuovo incontro in giornata per Bertolacci insieme all’agente Lucci e si continua a lavorare per un prestito secco del giocatore al Genoa. L’agente ha poi incontrato anche Preziosi.

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Borja Valero, mentre nel pomeriggio c’è stato un incontro in sede con Lucci per parlare di Yerry Mina, difensore classe ‘94 del Palmeiras: i nerazzurri hanno chiesto informazioni per il giocatore. La Roma ha piazzato stasera un altro colpo in entrata: si tratta di Cengiz Under, il 'Dybala turco' per il quale i giallorossi hanno chiuso con il Basaksehir per una cifra di circa 13 milioni ed hanno trovato l'intesa anche con lo stesso giocatore. Per lui contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione. Intanto entro giovedì si spera di chiudere per Defrel e Nastasic. Berenguer, invece, sempre più vicino al Napoli, mentre per quanto riguarda la situazione legata a Reina non c'è stato ancora nessun incontro con De Laurentiis ma resta la fiducia di poter trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti. La Lazio pensa al dopo-Biglia e nel mirino dei biancocelesti non c'è solo Arslan del Besiktas ma anche Lucas Leiva che ha un altro anno di contratto con il Liverpool ma potrebbe arrivare a titolo definitivo.

Kownacki ha sostenuto le visite mediche con la Sampdoria e nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità di questo colpo blucerchiato. La Samp intanto ha incontrato anche l’agente di Goldaniga, difensore del Palermo classe ’93; nuovi contatti anche oggi con l'Atletico Madrid per Vietto, sul quale però si è inserito anche il Benfica. Donadoni ha rinnovato con il Bologna fino al 2019 e Santurro ha firmato con il club rossoblù, mentre il Genoa e Pinilla trattano la risoluzione del contratto dell’attaccante che sta per tornare all’Universidad de Chile. Ufficiale il ritorno al Verona di Bruno Zuculini, acquistato a titolo definitivo dal Manchester City (contratto fino al 2021). Ufficiale Zukanovic al Genoa dalla Roma, mentre il Sassuolo blinda Acerbi con un rinnovo quinquennale ed un cospicuo adeguamento contrattuale. I neroverdi, inoltre, se cederanno Defrel non lasceranno partire anche Falcinelli: non intendono infatti privarsi di entrambi gli attaccanti. Per la difesa, infine, al Sassuolo piace Mancini dell'Atalanta, giocatore che Bucchi ha già allenato a Perugia. Inserimento della Fiorentina per De Roon, mentre domani sarà una giornata decisiva per il rinnovo del Papu Gomez con l'Atalanta: è in programma infatti un incontro con il presidente Percassi. Cagliari a un passo dal cedere Capello, attaccante classe '95, al Padova.

Serie B: la Cremonese ha ufficializzato l’arrivo di Castrovilli dalla Fiorentina, e sono attese per domani altre tre ufficialità: quelle di Zecca, Almici e Renzetti. Coronado ufficiale al Palermo, il Novara invece ha accolto Ronaldo, centrocampista brasiliano classe ’90 che arriva a titolo definitivo dalla Lazio. Fedato ha risolto il suo contratto con la Samp ed ha firmato con il Foggia, mentre Martinelli ha rinnovato con lo stesso club pugliese; l’Empoli invece ha ufficializzato Provedel, Terracciano e Donnarumma. Pucciarelli ceduto al Chievo. A Perugia è attesa domani la firma di Yanik Frick, attaccante classe ’98 in arrivo dall’Altach.

Dall’estero: il Siviglia ha ufficializzato l’acquisto di Muriel. Il Galatasaray invece ha preso Mariano dal Siviglia: operazione da 4,6 milioni e per il terzino brasiliano contratto di tre anni. Il Bayern Monaco ha subito trovato ed ufficializzato il sostituto di Douglas Costa: James Rodriguez. Fabio Rossi ha firmato con la CSU Craiova di Devis Mangia.