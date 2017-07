Una domenica piena di trattative quella appena trascorsa. Partendo dall'Inter, che ha in programma una nuova offerta per Dalbert: 15 miioni di euro più bonus, per provare a convincere un Nizza comunque abbastanza rigido. Inter che ha visto l'arrivo di Borja Valero a Milano in vista delle visite mediche di domattina. La Juventus invece entra nella settimana decisiva per gli affondi su Szczesny (che si sente già bianconero), Douglas Costa e Bernardeschi.

La Roma ha ceduto ufficialmente Rudiger al Chelsea, mentre il Benevento ha praticamente chiuso per Cataldi: 6 o 7 milioni di euro e operazione a titolo definitivo, con diritto di ricompra in favore della Lazio. Il Genoa ha ufficializzato Spolli e domani vedrà Zukanovic effettuare le visite mediche di rito, e i cugini della Sampdoria potranno conoscere domani Kownacki, il nuovo attaccante blucerchiato. Il Crotone ha chiuso e ufficializzato Faraoni, che si è svincolato dall'Udinese prima di firmare per i calabresi, mentre il Sassuolo ha preso Bandinelli svincolato dal Latina. Il Napoli cederà nei prossimi giorni Anastasio e Prezioso al Carpi in prestito, mentre lo stesso Carpi ha definito il prestito (con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile) di Petkovic al Pisa. E il Perugia è vicino a Yanick Frick, classe 1998 e figlio dell'ex Verona Mario.

All'estero, ufficiale il ritorno di Rooney all'Everton. Lo Jiangsu Suning ha definito Moukandjo dal Lorient e Gjorgjev è ufficialmente un giocatore del Twente. E buonanotte, con la raffica...